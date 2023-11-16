نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح البوستر الرسمي لمسلسل العودة بطولة شريف سلامة (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى واذاعته على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.





أحداث مسلسل العودة





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب علىالدهب. ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، والعمل مكون 30 حلقة.









أبطال مسلسل العودة





مسلسل "العودة" بطولة كل من شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، بسنت شوقى، صفاء الطوخي، محمد عبدالعظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامرمرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.









آخر أعمال شريف سلامة





ويعد مسلسل "ورق التوت" هو آخر أعمال شريف سلامة، حيث يتم عرضه حاليًا على شاشات التلفزيون، ويشارك في بطولة المسلسل آيةسليم، ثراء جبيل، صفاء جلال، خالد أنور، يوسف الأسدي، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.





أحداث مسلسل "ورق التوت"



يدور المسلسل في إطار درامي متشابك في مدرسة فنون المسرح، على مدار تسعة أشهر، حيث يواجه الأبطال تحديات غير متوقعة، وتُكشفخلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكل منهم. ويتناول المسلسل بعض القضايا الحساسة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل،والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقات الاجتماعية وغيرها.