بإطلالة شبابية.. كارول سماحة تخطف الأنظار

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفانات كارول سماحة جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت “كارول” بإطلالة شبابية أنيقة حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود، وتوب مكشوف البطن، وجاكيت باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج خفيف مناسب للون بشرتها مما،وعلقت كارول على الصورة قائلة: "ناهض ضد الظلم، ودافع عن الحق" مما تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

لمحة عن الفنانة كارول سماحة



كارول سماحة من مواليد (25 يوليو 1972 -) هي مطربة وممثلة لبنانية حاصلة على الجنسية المصرية،غنت عدة كليبات ناجحة وشاركت في عدة مسرحيات غنائية أنتجها منصور الرحباني منها آخر أيام سقراط في 1998 وأبو الطيب المتنبي في 2001 وملوك الطوائف في 2003 وزنوبيا في 2007.



حاصلة على درجة الماجستير في الغناء والإخراج عام 1999. بدأت حياتها العملية كممثلة في المسرح كان تعرفها على منصور رحباني نقطة تحول في حياتها حيث تحولت من الدراما إلى المسرح الغنائي كان أول ألبوم لها باسم «حلم» عام 2003 وحصلت على لقب أفضل مغنية لعام 2004 من آراب ميوزيك اورد بدبي، كما فازت بجائزة الميروكس لعام 2010 لأفضل ألبوم عن ألبوم حدودي السما حيث نفت «ألينور لاستنيم» كل ما يتعلق بالأخيرة من ألحان الألبوم وعن مساندة عالم الغناء العربي. أعلنت عن حصولها على الجنسية المصرية في مطلع عام 2019

كارول سماحة وبدايتها الفنية



كانت بداية كارول سماحة في مجال الفن مع الفنان الموسيقار الراحل منصور الرحباني في بدايته على المسرح بعام 1999 لفتت انتباه أكبر الموسقيين في لبنان، بدأت في عام 2003 بـ "أغنية الطفولة".

اعتبرت كارول سماحة التي أنشأت ألبومات متعددة مثل حلم أغنية الطفولة أضواء الشهرة أنا حرة حدودي السما واشتهرت في المسرح بالمسرحية الغنائية آخر أيام سقراط وفي السينما بحر النجوم وفي التلفزيون حواء عبر التاريخ والشحرورة عن صباح، أغنية التي اشتهرت بدفاعها عن الطفل العربي أغنية الطفولة.