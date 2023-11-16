القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد زواج دام 4 سنوات، وكتبت هنا الزاهد على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميًا.. اسباب الانفصال ومراحل زواج احمد فهمي الثلاثة

تفاصيل طلاق هنا الزاهد واحمد فهمي بعد اربع سنوات:

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هنا الزاهد توكد الانفصال رسميا عبر استوري انستجرام:

وكانت هنا الزاهد وأحمد فهمي قد تزوجا في عام 2019، وكانت شائعات الانفصال بين هنا الزاهد وأحمد فهمي قد ترددت في الفترة الأخيرة، وذلك بعد غيابهما عن الظهور معًا في المناسبات العامة.

وحرصت هنا الزاهد وأحمد فهمي على عدم التعليق على هذه الشائعات، إلا أن إعلان هنا الزاهد للانفصال اليوم يؤكد صحة هذه الشائعات.

سبب الانفصال هنا الزاهد واحمد فهمي:

وبحسب مصادر مقربة من هنا الزاهد وأحمد فهمي، فإن سبب الانفصال هو وجود خلافات زوجية بينهما منذ فترة طويلة.

وقد تفاقمت هذه الخلافات في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى اتخاذ قرار الانفصال وأضافت المصادر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي قد اتفقا على الانفصال بشكل ودي.

هنا الزاهد تعلن انفصالها رسميًا.. اسباب الانفصال ومراحل زواج احمد فهمي الثلاثة

بداية قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي:



بدأ تعارف أحمد فهمي وهنا الزاهد عن طريق الصدفة من خلال الاصدقاء المشتركين بينهم، وكان أول لقاء لهم في فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة، ثم تجدد اللقاء بطلب من أحمد فهمي، وكان الوسيط بينهم النجم على ربيع، ومنذ اللقاء الأول الذي جمع بينهما أعجب أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وقرر الارتباط بها.

زوجات الفنان احمد فهمي الثلاثة:

تزوج الفنان أحمد فهمي ثلاث مرات، الأولى كانت من شهد رمزي، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزي، والتي استمر الزواج بينهما لمدة عامين فقط، ثم تزوج من منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي، والتي استمر الزواج بينهما لمدة عامين أيضًا، ثم تزوج من الفنانة هنا الزاهد، والتي استمر الزواج بينهما لمدة 4 سنوات، حتى أعلنا انفصالهما رسميًا في 16 نوفمبر 2023.

الزواج الأول:

تزوج أحمد فهمي من شهد رمزي في عام 2007، بعد قصة حب جمعتهما، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا في عام 2009.

الزواج الثاني:

تزوج أحمد فهمي من منة حسين فهمي في عام 2012، بعد قصة حب جمعتهما أيضًا، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا أيضًا، حيث انفصلا في عام 2014.

الزواج الثالث:

تزوج أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد في عام 2019، بعد قصة حب جمعتهما أيضًا، وأنجبا طفلين، هما "آدم" و"ليلى"، ولكن الزواج لم يستمر طويلًا، حيث انفصلا رسميًا في عام 2023.