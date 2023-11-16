كاظم الساهر عن أحداث غزة: أتمنى أن ينتهي هذا المشهد ويعم السلام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم كاظم الساهر فيديو، يوجه فيه كلمات حزينة تعبيرا عن حالته تجاه أحداث الحرب على غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي،الذي قتل الأطفال والكبار وقصف المنازل والمستشفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





تعليق كاظم الساهر





وعلق كاظم الساهر، في الفيديو قائلا: "مساء الخير والمحبة.. هالقلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفعثمنها فقط الأبرياء.. كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شئ من أجلكم ".





وتابع: "احنا نحبكم اخواتنا في غزة وقلوبنا معكم.. اتمنى أن ينتهي هذا المشهد واتمنى أن يعم السلام والأمل.. دمتم بخير".





كاظم الساهر يعلن تأجيل حفلاته





نشر كاظم الساهر منذ أيام اعتذاره عن تقديم الحفلات: "بسبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلىأجل غير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخففمعاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود.





لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيًا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروابطاقاتهم نقدًا فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدًا في نقاط البيع لدينا"





آخر أعمال كاظم الساهر





يذكر أن آخر أعماله هي أغنية "جاءت معذبتي" التي قدمها الفنان كاظم الساهر، يتناول الفنان موضوع الحب والعواطف بشكل عاطفي. يعبّر عن مشاعره وحبه لمن جاءت معذبته، ويصفها بأنها باقة ورد رومانسية. يستخدم الكلمات الرشيقة واللحن المميز للموسيقار طلال لنقلهذه الأحاسيس. الأغنية تجمع بين عناصر الطرب والأحاسيس لتقديم تجربة موسيقية شرقية متجددة. ويعبر كاظم الساهر عن سعادته بهذاالعمل وتعاونه مع الموسيقار طلال في تقديم أعمال فنية جديدة تسير على خطى مبتكرة وجديدة.



