نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم وغدا.. عرض حلقة أحمد حلمي مع محمود سعد في " سولد أوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة سي بي سي برومو حلقة الفنان أحمد حلمي مع الاعلامي محمود سعد في برنامج “ سولد أوت” يومي الخميس والجمعه في تمام الساعة التاسعة مساءا.

تصريحات أحمد حلمي

من المقرر أن يكشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة بعد غياب عن البرامج منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال" وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما أوضح أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم "كده رضا" كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم "عسل أسود".

موسم جديد

يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة "CBC" في تمام التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

تفاصيل البرنامج

كل حلقة من "Sold Out" تقدم تجربة فريدة حيث يُعرض مرة واحدة فقط على مسرح معين، مع تغيير في البرنامج الفني في كل عرض لإضفاء الجديد والتنوع.

البرنامج ينقسم إلى ثلاث فقرات رئيسية، بدءًا بالعروض الكوميدية "Standup Comedy" التي يقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، يستضيفان خلالها صناع محتوى كوميدي من الشباب. تليها فقرة مع الإعلامي محمود سعد ونجم فن أو غناء.