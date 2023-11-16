نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة سيلفي.. نادين نجيم تتألق بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نادين نجيم جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت “نادين” وهي ترتدي توب كت باللون الأسود،وبلوزة بها مزيج من اللون الأبيض والأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها،واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، وعلقت على الصور قائلة:"حبيت إنه قطع واريي عادي ولا انتبه بس المهم حلو المكياج شو رأيكم"، مما أثار تفاعل عدد كبير معها من الجمهور.

آخر أعمال النجمة نادين نجيم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم هو مسلسل وأخيرا وهو مسلسل اجتماعي ويتضمن عناصر التشويق والإثارة، وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل "نادين" التي تقوم بدور سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف تخفيه عمن حولها، حتى لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه الآن. ومسلسل وأخيرا من بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، وغيرهم من النجوم، ومن إنتاج صادق الصباح، ومن إخراج أسامة الناصر.

الأبطال المشاركين في مسلسل وأخيرا

مسلسل وأخيرا بطولة نادين نحسب نجيم وقصي خولي وزينة مكي ويُشارك أيضًا إلى جوار نادين نسيب نجيم وقُصي خولي في بطولة مسلسل وأخيرا ثُلة من النجوم مثل: إبراهيم الحجاج، فايز بن جريس، وسعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، ناتاشا خضرو، ماجد روضه، غنوة محمود، فيفيان انطونيوس.

تفاصيل مشاركة قصي خولي لنادين نجيم للمرة الثالثة

يذكر أن مسلسل "وأخيرًا" يجمع قصي ونادين للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين"، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ومن إنتاج شركة الصباح،

على جانب آخر، شارك خولي مؤخرًا في مسلسل "من إلى" وقدم شخصية مدرس رياضيات يدعى "وليد" وهو شخص مسالم ولا يفضل الدخول في المشاكل، إلا أن حياته تنقلب رأسًا على عقب، بسبب عدة ظروف قاهرة عصفت به والعمل من تأليف بلال شحادات وإخراج مجدي السميري.

سبب دخول نادين نجيم الفن

دخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.