بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تغازل جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها بصورة لها تغازل جمهورها من خلالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نوال” بإطلالة كلاسيكية أنيقة حيث ارتدت بدلة باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للإطلالة، وتركت شعرها منسدلا، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

وعلقت “الزغبي” على الصورة قائلة:"miss you all".

أحدث أعمال الفنانة نوال الزغبي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية "فخامة معاليك "باللهجة الخليجية، ومن كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتم تصوير أغنية “فخامة معاليك” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك للنجمة نوال الزغبي

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

فخامة معاليك تخليني أجيك

وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني

تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك

بلا حدودٍ أغليك يا حبي الجنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

سيادة معاليك أنا من زمان أبيك

لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني

حُسنك فَجَّر بركان نبرة صوتك ألحان

عِشقك صاير إدمان انت سِر جنوني

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

شحنة بور توب البشر

بالمختصر أوفر حيل زينك

انت القمر أصل العطر

يُرجى الحذر والنظره من عينك

غيرا غيرا مابي غيرا

عيون حبيبي جد خطيره

غيرا غيرا مابي غيرا

ويلي ويلي منا ويله

آخر أعمال نوال الزغبي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية ريتا، والتي حازت على إعجاب الجمهور وحققت نسب مشاهدات مرتفعة.