لهذا السبب.. محمد رمضان يعتذر من الشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمد رمضان، بالإعتذار من الشعب الفلسطيني، بعد إحيائه لحفلا غنائيًا في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة مساء أمس، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





إعتذار محمد رمضان





وكتب محمد رمضان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على إنستجرام قائلًا: " إخواتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولاإلتزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها".





وتابع: "المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين".





محمد رمضان يعتذر من الشعب المغربي

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرتعلي الشاشة خلال حفله الاخير، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات إنستجرام.





وتحدث محمد رمضان في الفيديو قائلًا: "جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح،شوفتها زيي زيكم بالظبط، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني".





وتابع: "وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هوخطأ غير مقصودة تمامًا".





قام النجم محمد رمضان بإحياء حفلا غنائيا في احد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك على هامش المعرض الافريقيIATF.





حفل محمد رمضان

وشارك محمد رمضان مجموعة من الصور خلال إحياءه للحفل، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وأقيم المعرض الإفريقي خلال الأيام الماضية على ارض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات، ويختتمالمعرض مساء الغد.