نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نسرين طافش تدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور لها ترتدي وشاح فلسطين تعبر عن تضامنها من خلاله، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، وعلقت “نسرين” قائلة:"أنا لا أنساكي يا فلسطين".

نسرين طافش وأحدث أعمالها السينمائية

تشارك الفنانة نسرين طافش، حاليًا في فيلم "السيستم"، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال، وهي أيضًا شخصية جميلة وواثقة من نفسها، لكنها مرت بتجارب صعبة في حياتها أثرت على علاقتها بالرجال، ونتج عن ذلك تكوين عقدة لديها.

نبذة عن أحداث فيلم “السيستم”

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.

آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية



والجدير بالذكر أن أن آخر أعمال نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

دور نسرين طافش في فيلم “أخي فوق الشجرة”



وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى جسدها رامز جلال، حيث دارا أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

نبذة عن الفنانة نسرين طافش

ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).