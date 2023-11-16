أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد خطيبها مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





أسماء أبو اليزيد تهنئ خطيبها في عبد ميلاده

وشاركت أسماء ابو اليزيد صورة لخطيبها عبر إستور حسابها على تطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد حبيبي".





مسلسل بطن الحوت لـ أسماء ابو اليزيد





وتشارك أسماء ابو اليزيد في مسلسل بطن الحوت، وكانت قد أعلنت منصة “شاهد”عن طرح المسلسل عبر منصتها الرقمية وذلك خلال شهرنوفمبر الحالي، ومسلسل "بطن الحوت" ينتمي إلي فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة فقط، ويضم مسلسل "بطن الحوت" نخبة متميزة من النجوم.





أبطال مسلسل بطن الحوت

والعمل من بطولة الفنان محمد فراج، والفنانة اسماء أبو اليزيد، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان باسم سمرة، والفنان عصام عمر، الفنانةسماح انور، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديدوغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.









أحداث مسلسل بطن الحوت





مسلسل "بطن الحوت" الذي يتألف من 15 حلقة ويقدم معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل. القصة تدور حول صانع الفخار محمد فراج الذييتعرض لصدمة عصبية بعد مقتل صديقه على يد باسم سمرة. تلك الصدمة تدفعه نحو التشدد الديني وإدارة إمبراطورية تجارة المخدرات.





















آخر أعمال أسماء ابو اليزيد





يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريمسامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان،وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.