تعرف على موعد حفل هاني شاكر فى بيروت بعد تأجيله



القاهرة - محمد ابراهيم -

ينتظر أهل بيروت أحدث الحفلات الغنائية الجديدة لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بعد تأجيلها والسبب يرجع للأ حداث التى نراها الآن في الاراضي الفلسطينية.

تعرف على موعد حفل هاني شاكر فى بيروت بعد تأجيل ه



وعلى صعيد آخر فاجأت الشركة المنظمة لحفل أمير الغناء العربي هاني شاكر جمهورها وأعلنت عن موعد الحفل في بيروت، حيث تم تأجيل الحفل إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا له 2 ديسمبر القادم.



هاني شاكر يدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة

داعم الفنان هاني شاكر القضية الفلسطينية من خلال طرحه لأغنية الهوية العربية، التي يعبر عنها عن وحشية الكيان الصهيوني ووضع الدول العربية بما يحدث الأن.



تفاصيل أغنية الهوية العربية

والاغنية من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.



آخر أعمال هاني شاكر



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني شاكر أغنية بلاد اليخت وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، والتي تصدرت الترند فور نزولها.



كلمات أغنية بلاد البخت



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي قليل البخت لو سافر بلاد البخت

هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت

ده إيده على الذهب تتحط يبقى تراب

يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب

في ناس حظوظ في السما

وناس حظوظهم تحت

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور

قليل البخت امتى الدنيا تضحك ليه

بقاله سنين واقف على بابها دور في طابور

قليل البخت لو رايح بلاد الفرح

وقالوا هناك شجر فرح وبيطرح طرح

وقالوا هناك علاج كل اللي عاش محتار

وناس صبحت قلوبها رماد وطفّوا النار

هيرجع منها شايل ألف شجرة جرح

قليل البخت لو يطلعله 100 مارد

فانوس الحظ من إيده يقوم مكسور

يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد

يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور