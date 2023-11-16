شيري عادل: "أعمل إيه لما ألاقي حوار على لساني محصلش"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة شيري عادل، صورة لحوار صحفي لها لم تقوم به من الأساس، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





منشور شيري عادل





ونشرت شيري لقطة شاشه تظهر إحدى اللينكات لـحوار صحفي لم تصرح فيه بأي شئ، وعلقت عليه قائلة: هو المفروض الواحد يعمل إيه لمايلاقي حوارات عن لسانه محصلتش!!!.





مسلسل الوصفة السحرية





وتواصل شيري عادل خلال هذه الفترة تصوير مسلسل”الوصفة السحرية” ومن المقرر عرضه الشهر المقبل على الشاشات، والذي سيستمرتصويرة لنهاية شهر يناير المقبل.





أبطال المسلسل





مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر منالفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريووحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.





وكانت قد روجت الفنانة شيري عادل لأحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عادل مش عادل"، حيث اكتفت "شيري" بمشاركة جمهورها بصورة لها أعلنت من خلالها مشاركتها بفيلم عادل مش عادل عبر الأستوري الخاص بها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير “انستجرام”.





ويواصل صناع العمل التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع عمليات التصوير، والعمل يشارك في بطولته دينا، محمدرضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

آخر أعمال الفنانة شيري عادل





يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "حكايات جروب الدفعة"، وشارك في بطولته بطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، بسمةداود، أحمد ماجد، صفاء الطوخى، تامر شلتوت، سامح السيد، ايمان الشريف، وئام مجدى، أسامة الهادى، بسمة نبيل، وعدد آخر منالفنانين، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب،وإخراج محمد عبد السلام، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.