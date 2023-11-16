نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصالح غزة.. حسن الرداد يعلن التبرع بإيرادات الأسبوع الأول من "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان حسن الرداد عن التبرع بإيرادات الأسبوع الأول من عرض فيلم بلوموندو في مصر لصالح أهالي غزة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





منشور حسن الرداد

وشارك حسن الرداد البوستر الرسمي لفيلم بلوموندو وعلق عليه قائلًا: فيلم بلوموندو يعرض الان في مصر والسعودية وكلالدول العربية.





وتابع: للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال.

وأضاف: فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقًا، وأنا طبعًا مُتفهم ده تمامًا وبحترمالإلتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر نظرآ للظروف الراهنة حيث تمالاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك.





وأكمل: ولقد تم الإتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع فى مصر لصالح أهالينا فى غزة.





أحداث فيلم بلوموندو





تدور أحداثه حول بلوموندو الشخصية التي يُجسدها حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقةاجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.





أبطال فيلم بلوموندو





بطولة حسن الرداد كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان،ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة. الفيلم الذي تأليفه حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، يقدم قصة كوميدية حولتميم بلوموندو الذي يُنظم حفلة عزوبية خلال سفر زوجته، لكن الأمور تأخذ منحى غير متوقع.





آخر أعمال حسن الرداد





تألق حسن الرداد في فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عُرض في نوفمبر الماضي، وشاركه في بطولته نجوم مثل مي عمر وعمرو عبدالجليل. الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، مما يؤكد على مكانة حسن الرداد في صناعة السينما.

كما تألق النجم أيضًا في مسلسل "بابلو" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022. المسلسل حقق نسبة مشاهدة عالية ونال استحسانالجمهور، حيث شاركه في بطولته أروى جودة ومصطفى فهمي وهالة فاخر وعدد من النجوم البارزين.



