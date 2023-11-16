نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في بـ 100 راجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضم الفنان القدير صلاح عبدالله مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل بـ 100 راجل بطولة الفنانه سمية الخشاب.





تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في مسلسل بـ 100 راجل





و يجسد الفنان صلاح عبدالله شخصية والد سمية والذي يعمل سائق ميكروباص، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات والعمل من تأليفمحمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.





مسلسل العتاولة





تعاقد صلاح عبدالله مؤخرًا على المشاركة في العمل، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا وطارق لطفي، المخرج أحمد خالد موسى، تأليف هشامهلال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي.





أبطال مسلسل العتاولة

ويشارك في بطولة العتاولة كلا من: أحمد السقا،طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، حنان يوسف، هدى الإتربي، وتواصلالشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



آخر أعمال صلاح عبدالله

وعرض لـ صلاح عبدالله مؤخرًا مسلسل السفاح، بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيهكل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهان الشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتميالمسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات،





أحداث مسلسل سفاح الجيزة





وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.



البطة الصفرا

شارك مؤخرًا فيلم البطة الصفرا، بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن ومن تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وحقق العمل إيراداتمليون و417 ألف، الفيلم من بطولة غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد عبد الرحمن توتا، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.