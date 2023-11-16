محمد رمضان يعتذر من الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - قام الفنان محمد رمضان، بالإعتذار من الشعب الفلسطيني، بعد إحيائه لحفلا غنائيًا في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة مساء أمس، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب محمد رمضان عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه على إنستجرام قائلًا: " إخواتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولاإلتزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها".

وتابع: "المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الأخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين".