ننشر تفاصيل مسلسل ”زينهم”.. قبل عرضه الأحد القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - ينطلق عرض مسلسل "زينهم"، للفنان أحمد داود ونخبة من النجوم، ابتداء من الأحد 19 نوفمبر على شاشة قناة ON وذلك في تمام الـ 8 مساء.

وتصدر الفنان أحمد داوود بوستر مسلسل زينهم وإلى جانبه ظهرت سلمى أبو ضيف وكريم قاسم، ومن حولهم أبطال مسلسل زينهم المقرر عرضه قريبًا.

وظهر أحمد داود خلال برومو العمل في دور طبيبا وسيطر التشويق بشكل كبير على المشاهد المختلفة للبرومو.

وركز البرومو على حكايات "زينهم" مع المشرحة والموتى، وعمل كريم قاسم معه، بالإضافة إلى التحقيق معهم بسبب اختفاء إحدى الجثث لكنه يخفى عمله عن والدته وعائلته.

مسلسل "زينهم"، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، سلوى محمد على، كريم قاسم، يارا جبران، عماد رشاد، محمد أبو داوود، هناء الشوربجى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، وهو مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا"، للدكتور محمد جاب الله.

وقام بالتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في الكتابة محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات، وهو من إخراج يحيى إسماعيل.