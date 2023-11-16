أحمد فهمي يتصدر تريند إكس.. فما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان أحمد فهمي، خلال الساعات الأخيرة، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد الإعلان عن إنفصاله عن زوجته الفنانه هنا الزاهد.





إنفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد





وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سويا أثناءالعرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.





آخر أعمال هنا الزاهد





ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حولابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

والعمل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، جهاد عصام، وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال أحمد فهمي:

جدير بالذكر أن آخر أحمد فهمي هو فيلم مستر أكس الذي عرض في عيد الأضحى الماضي، فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهناالزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفىومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي،وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور قصة فيلم "مستر إكس" في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالهاللتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.





أحداث مسلسل سفاح الجيزة





وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقةمواجهًا حكمًا بالإعدام.





أبطال مسلسل سفاح الجيزة





والعمل بطولة أحمد فهمي تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، والعمل شارك فيه كل من حنان يوسف، باسم سمرة، جيهانالشماشرجي، ركين سعد، ميمي جمال، داليا شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة حيثيتكون من 8 حلقات.