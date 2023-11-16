بعد إنفصالها عن أحمد فهمي.. هنا الزاهد تتصدر تريند إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة هنا الزاهد، خلال الساعات الأخيرة، تريند تطبيق التغريدات إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد إعلانها عن إنفصالها عن زوجهاالفنان أحمد فهمي.





إنفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد





وكانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن طلاقها من الفنان أحمد فهمي بعد 4 سنوات من الزواج، وقد أعلنت عن ذلك من خلال حسابهاالشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت:" الحمدلله تم الإنفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وذلك بعد العديد من الشائعات التي طاردتهم في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينهم، وحدوث الانفصال، وكان آخر ظهور لهم سويا أثناءالعرض الخاص لفيلم مستر أكس، وقد رد فهمي على هذه الشائعات ووصفها بالشائعات السخيفة التي يجب أن لا ننصت إليها.





آخر أعمال هنا الزاهد





ويذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو مسلسل "سيب وأنا سيب" الذي عرض الشهر الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حولابراهيم وزوجته التي تسعي للشهرة فتهرب يوم زفافهم وتعود مره آخر بعد أن تصبح فاشونيستا مشهورة.

والعمل من بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، جهاد عصام، وغيرهم من النجوم.