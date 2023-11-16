طرح البوستر الرسمي لمسلسل ”العودة” بطولة الفنان شريف سلامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:38 صباحاً - تصدر البوستر الرسمي لمسلسل "العودة" أبطال العمل جميعا، وفي مقدمتهم شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم، ومحمد علي رزق، وشاهيستا سعد، ومحمد رضوان، وولاء الشريف، وأحمد والي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في 30 حلقة,ومن المقرر عرضه قريبا.

وشارك الفنان محمد رضوان بوستر المسلسل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق قائلا: "مسلسل العودة قريبا على شاشات DMC".

ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: شريف سلامة، محمد رضوان، تارا عماد، ووليد فايز، ولاء الشريف، وعصام السقا، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سعد.

مسلسل "العودة" ينتمي للدراما الصعيدية، حيث تدور معظم أحداثه بمحافظة الأقصر، ويطرح العمل قضية التنقيب عن الذهب، ومقرر عرضه نهاية الشهر الجاري.