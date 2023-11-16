غداً.. أحمد العوضي ضيف ”حبر سري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:38 صباحاً - يحل الفنان أحمد العوضي، غداً الخميس، ضيفاً على برنامج "حبري سري"، الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، ويكشف العوضي خلال الحلقة سبب تأجيل فيلم البلدوز، وكما يوضح أسباب عدم حضوره الأفراح والعزاءات في الوسط الفني.

كما فسر العوضي سبب رفضه ترشيح أحد المخرجين ليكون مخرج فيلم الرهان، وعلاقة هذا القرار برفض هذا المخرج إتاحة فرصة التمثيل للعوضي في بداية مشواره.

الجدير بالذكر أن برنامج حبر سري يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس.