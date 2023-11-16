سيد رجب ينضم لقائمة أبطال مسلسل ”بيت الرفاعي”

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان سيد رجب، على المشاركة في مسلسل”بيت الرفاعي”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وهو بطولة أمير كرارة،أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، وهو من تأليف بيتر ميمي، ومن إخراج أحمد جلال.

ما هي آخر أعمال سيد رجب؟



يعتبر فيلم "19 ب "آخر أعمال الفنان سيد رجب في السينما، حيث تم عرضه في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار المهرجان، وهم: جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.



ما هي أحداث فيلم “19 ب"؟



دارت أحداث فيلم “19 ب" حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.



من هم أبطال فيلم “19 ب"؟



فيلم "19 ب" بطولة: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وانتهى أيضًا سيد رجب من تصوير مشاهد فيلم "أنا وابن خالتي" وهو مقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة بدور العرض السينمائي.

ما هي أحداث فيلم "أنا وابن خالتي"؟



تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

من هم أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"؟

فيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة: هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.