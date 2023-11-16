نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفال ضخم بالعرض الخاص لفيلم Napoleon في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الفرنسية باريس الاحتفال بالعرض الخاص الأول لفيلم السيرة الذاتية الجديد نابوليون، بحضور نجوم وصناع الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور نجمات العمل فانيسا كيربي وروني مارا للسجادة الحمراء بحفل العرض الخاص، بحضور نجم الفيلم مجسد الشخصية الرئيسية واكين فينيكس.

ويقدم الفيلم السيرة الذاتية لإمبراطور فرنسا نابوليون بونابارت وما عاشه من حروب وصراعات قبل وأثناء توليه للحكم.

ختام تصويرJoker: Folie à Deux

في الوقت نفسه، كان قد أعلن المخرج تود فيليبس، مخرج سلسلة أفلام جوكر الناجحة للنجم واكين فينيكس، عن ختام تصوير مشاهد الجزء الثاني المنتظر من الفيلم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات قام مخرج السلسلة بنشرها لأبطال الفيلم ليدي جاجا وواكين فينيكس، يعلن من خلالها عن ختام تصوير مشاهد العمل رسميا، الذي سيطرح بعنوان Joker: Folie à Deux.

جوكر 2

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.