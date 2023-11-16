وائل الفشني يعلن موعد أولى حفلاته الشتوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلن الفنان وائل الفشني عن موعد أولى حفلاته في موسم الشتاء، وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وبدأ الفشني فى الترويج للحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "بداية الشتاء و بداية حفلات الشتاء، حفل الفنان وائل الفشني مع بداية فصل مميز لازم نيجي بحفل مميز مستنينكوا في سهرة شتوية مختلفة تماماً يوم 2 ديسمبر ساقية الصاوي ( قاعة النهر) الساعة ٨ مساءً".

يشدو الفشني خلال الحفل عددًا من أغنياته الشهيرة ومنها: «الهروب، صلوا على حضرته، أدعوك، سافر حبيبي، فاح المسك، وهران».

كشف الفنان وائل الفشني، في وقت سابق، عن كيفية تجديد تراث منشدي مصر القدامى، قائلا: «كل الأشياء القديمة تعاد مجددا بالطريقة نفسها لأن هذا تراثنا، ولا ينبغي اللعب فيه».

وأضاف «الفشني»، خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أنه يحب سماع المنشدين الجدد مثل محمود هلال وعلي الهلباوي ومصطفى عاطف.

ولفت إلى أنه يحب الفنان علي الحجار على المستوى الشخصي: «راجل حقيقي أوي، وصوت وهرم بصوته وأغانيه الحلوة وشخصيته المحترمة المهذبة واتعلمنا منه الأدب والاحترام».