تفاصيل شخصية عصام عمر في فيلم”فرقة الموت”

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان عصام عمر، حاليًا تصوير مشاهده في فيلم”فرقه الموت”، ويجسد خلال الأحداث دور ابن خالة الفنان أحمد عز، ويقيم في فرنسا ثم يعود إلى مصر بعد ذلك.

من هم أبطال فيلم "فرقة الموت"؟

فيلم فرقة الموت بطولة كل من أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، جيهان الشماشرجي وعدد آخر من الفنانين ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

تصريحات عصام عمر

وفي سياق آخر، حل الفنان عصام عمر، مؤخرًا ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وكشف عصام عمر كواليس تجربة الهجرة لأمريكا، التي خاضها بعد إصابته بحالة من الإحباط واليأس من الحصول على أي دور تمثيلي في القاهرة

وقال عصام عمر: "بعد 6 سنين محاولات حسيت إن القاهرة مش مكاني، ومفيش ولا مشهد حصلت عليه، فقدمت على فيزا لأمريكا مع صديق عايش معايا في البيت وبيشاركني في دفع الإيجار، هو طلبه اترفض وأنا اتقبلت".

وتابع: "لمدة سنتين كان معايا فيزا لأمريكا ومش عايز أسافر، وبعد فترة من غير شغل حجزت تذكرة أون لاين وشيلت شنطة على ظهري و200 دولار في جيبي، وسافرت على الله".

واستكمل حديثة قائلا: "اتصدمت في أمريكا بحاجات مكانتش على بالي، إن لو يوم عدى من غير شغل أموت".

عصام عمر يكشف حياته في أمريكا



أوضح الفنان عصام عمر أنه واجه صعوبات في الحصول على عمل في أمريكا بقوله: “فضلت كل يوم الصبح أنزل أدور على شغل وأرجع بالليل أنام، والفلوس خلصت واستلفت 100 دولار، لغاية ما صديق من ولاية تانية كلمني على شغل".