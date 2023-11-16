نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديسون راي تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Thanksgiving في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت الممثلة الشابة أديسون راي العرض الخاص لفيلمها الجديد Thanksgiving في مدينة لوس أنجلوس بحضور جماهيري وإعلامي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح بأحداثه التي تتماشا مع فترة أعياد موسم الكريسماس، ويخصص لعيد الشكر في الولايات المتحدة.

Merry Christmas

أيضًا ضمن أفلام موسم الأعياد هذا العام، كان قد طرح البوستر الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف، والذي سيطرح بعنوان Merry Christmas.

ونق موقع إنديا توداي البوستر الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرحه خلال عام 2023 الجاري.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد Merry Christmas، اختارت كاترينا كيف موسم أعياد الكريسماس للكشف البوستر الترويجي له، كونه يحمل عنوان يستوحى من موسم الأعياد المميز.

وفي هذا الفيلم، تتعاون النجمة كاترينا كيف في دول البطولة مع الممثل الهندي Vijay Sethupathi، ويخرج الفيلم المخرج الهندي الكبير Sriram Raghavan.

هذا الفيلم سيشهد أول تعاون بين كاترينا كيف و Vijay Sethupathi، وعند طرحه خلال عام 2023 الجاري، سيتوافر للعرض بعدد مختلف من اللغات تشمل الهندية والتامالية.

انطلاق الحملة الترويجية

والحملة الترويجية للفيلم MerryChristmas، بدأت رسميًا بنشر النجمة كاترينا كيف، للبوستر الدعائي الرسمي للفيلم، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

الأمر نفسه قام به بطل الفيلم Vijay Sethupathi، وكل منهما الحق الصورة بعبارات تحفيزية للجمهور، حتى يترقبو صدور الفيلم.

واكتفى Vijay Sethupathi بكتابة وصف مع الصورة يقول "يطرح قريبًا"، في إشارة للفيلم نفسه، في حين استرسلت كاترينا كيف في وصف مشاعرها تجاه هذا الفيلم الجديد المرتقب.