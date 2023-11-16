أندريا بينجامين يعود للموسيقى بألبوم جديد بعد غياب 20 عامًا

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد غياب 20 عامًا عن المشاركة بعمل موسيقي جديد، أعلن مؤدي الراب الشهير André 3000 عن عودته قريبًا بألبوم غنائي جديد يعود من خلاله لعالم صناعة الموسيقى بهوليوود.

ووفق ديلي ميل، في إعلانه عن الالبوم، قال André 3000، أن الألبوم لن يشمل تقديمه لاداء لأغنيات راب، مكتفيًا بأداء غنائي تقليدي.

والألبوم الجديد الذي سيطرحه André Lauren Benjamin سيحمل عنوان New Blue Sun، ويطرح غدًا الجمعة 17 نوفمبر.

جديد أخبار الموسيقى في هوليوود

تم الإعلان رسميًا عن ترشيحات الدورة المرتقبة من جوائز الجرامي، والتي ستكون افتتاحًا لموسم جوائز عام 2024.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، جاءت الترشيحات لهذا الحفل المرتقب مع انطلاقة ليلة جوائز الموسيقى البارزة خلال العام، وشملت فنانين بارعين مثل SZA، تايلور سويفت، مايلي سايرس، بيلي ايليش، وأوليفيا رودريجو.

من ناحية أخرى، غابت أسماء بارزة عن الترشيحات، بما في ذلك مغني الكانتري الشهير مورغان والن، الذي كان يتصدر قوائم مجلة "بيلبورد".

جوائز أخرى

وعلى الرغم من نهاية أزمة إضراب الكتّاب والممثلين في هوليوود، يظل صدى هذه الأحداث يؤثر على موسم الجوائز المتوقع في صناعة السينما والتلفزيون.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، تأجلت إحدى أحدث حفلات الجوائز بسبب تلك الأزمة، وهي جوائز نقابة كتّاب السينما في هوليوود (WGA). يُشار إلى أن حفل هذا الموسم كان من المقرر أن ينطلق بعد حفل جوائز الأوسكار، ولكن تم تأجيله بعد أن كان يتم تنظيمه في نهاية العام.