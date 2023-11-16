نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل إليسا ووائل كفوري في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من وائل كفوري وإليسا لإحياء حفل غنائي اليوم ضمن حفلات موسم حفلات موسم الرياض، ومن المقرر أن يقدموا خلاله مجموعه من أغانيهم المميزة.

إليسا توجه رسالة للمتنمرين



وفي سياق آخر، قامت النجمة إليسا بتوجيه رد قاسي على المتنمرين على فمها، لافتة إلى أنها لا تغضب ممن يتنمرون عليها، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: "أنا مش بزعل لما حد بيتنمر عليا، أنا بزعل عليهم لأن إزاي عايشين حياتهم؟".

وأكدت إليسا أن تلك التعليقات لا تغضبها، مُعلقة: "وشوفت فلتر بيتمسخروا على فمي، وده آخر همي.. أنا إليسا يا حبيبي وأنا عملت كل حاجة في حياتي لكن أنت اللي بتتنمر مين؟، أنت معندكش وجود وصورتك افتراضية".

إليسا تعلق على ذهابها لطبيب نفسي



وقالت إليسا أنها ذهبت بالفعل إلى طبيب نفسي: " مش بتكلم عن حاجة غير عن تجربة وبقول إني روحت عند دكتور نفسي عشان أقول للناس إنكم مش لوحدكوا، أنا زيكم، وساعتها ده بيبرر القوة اللي أنا فيها، إنه منخليش حاجة تكسرنا رغم كل الظروف اللي بنمر بيها".



كما تحدثت إليسا أيضًا عن مشوارها الفني، لافتة إلى أنها تشعر بالفخر لما حققته في مشوارها الفني،: "لما ببص للـ 23 سنة اللي مروا، واللي أنا قدمته أو حققته، بكون فخورة إني شخص عمل نفسه بنفسه، لأني أول ما بدأت مكنش في ناس كتير مؤمنين بيا، ولا بموهبتي فمن هنا جالي روح التحدي والإيمان بكل حاجة عايزة أعملها ".

وتابعت إليسا: "من هذا المنطلق حطيت أهداف حياتي، وكل ما أحقق هدف بحط اللي بعده، وبخطط إني أوصل خطوة خطوة لأن اللي بيوصل على طول بيقع على طول، وبستغرب لما حد بيتكلم عن نجوميتي بينسوا القاعدة الجماهيرية والجمهور اللي اتقبلنا ودايما بيخلينا نتحدى نفسنا ويخليني عايزة أكون أفضل وأكون عند حسن ظنهم لأنهم حطوا ثقتهم فينا".