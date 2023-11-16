هل الحمل هو السبب؟..تصرف مفاجئ من هنا الزاهد بعد أنباء طلاقها من أحمد فهمي

الرياض - محمد الاطلسي - واقعة لم يمضي عليها سوا ساعات قليلة حتى تحولت إلى ترند والحكاية هذه المرة قضية طلاق الفنانة المصرية هنا الزاهد من أحمد فهمي بعد زواج دام لقرابة 4 سنوات تزيد أو تنقص قليلا .

وفي التفاصيل فإن حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس وخلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء تفيد بطلاق الثنائي هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي.

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من جانبها تجاهلت هنا الزاهد كل تلك الأنباء، وقامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي .

يتابعان بعضهما بعد الطلاق

ومازال أحمد فهمي وهنا الزاهد يتابعنا بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي ، ويحتفظان بصور بعضهما سوياً، لكن هنا توقفت عن نشر صور تجمعها بزوجها منذ أشهر قليلة .

و انتشرت شائعات حول حمل هنا الزاهد وأن ذلك الأمر هو السبب في الأزمة التي وقعت بين هنا وأحمد ، حيث ترفض هنا الزاهد فكرة الحمل والولادة حالياً وقررت تأجيلها لكن الأمر أثار ڠضب والدة أحمد فهمي .