أحمد فؤاد سليم يشارك فى بطولة مسلسل ”المعلم” لـ مصطفى شعبان فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - يشارك الفنان أحمد فؤاد سليم فى بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2024، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، ويقدم أحمد فؤاد سليم دوراً محورياً في احداث المسلسل المأخوذ عن رائعة شادر السمك.

كما يشارك أحمد فؤاد سليم فى مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض فى رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كلا من أحمد رزق وميرنا جميل وعدد من ضيوف الشرف.

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.