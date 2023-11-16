تايكا وايتيتي يؤكد اختياره لإخراج المشاريع القادمة من أفلام Star Wars

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج تايكا وايتيتي على أنه سيكون المسئول عن كتابة وإخراج الافلام القادمة في سلسلة عالم Star Wars، بمشاركته في كتابة النص السينمائي، وإخراجه للعمل.

ووفق ديلي ميل، تأتي هذه الأنباء بعد تأكد استبعاد تايكا وايتيتي من الجزء القادم من أفلام THOR، الذي سيكون الخامس للشخصية الخارقة من عالم مارفل، بعد اخفاق الجزء الأخير منه.

اعتراف كريس هيمسورث بالإخفاق

وفي لقاء سابق أُجري مع الممثل كريس هيمسورث لصالح مجلة GQ، اعترف النجم بأن فيلم "ثور" الأخير كان يتسم بقصة سخيفة وغير جادة، على الرغم من نجاحه الكبير على صعيد شباك التذاكر.

وقد واجه الفيلم انتقادات كبيرة من قِبل عشاق عالم مارفل السينمائي، الأمر الذي دفع المخرج تايكا وايتيتي إلى الإعلان عن اعتزاله العمل في أفلام "ثور" المستقبلية.

مواجهة المرض

وفي سياق آخر، كشفت مصادر مقربة من هيمسورث أنه بدأ في تقليل عدد الأعمال السينمائية التي يقبل عليها بعد اكتشافه عيبًا وراثيًا يجعله عرضة للإصابة بمرض الزهايمر في المستقبل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يخطط النجم الأسترالي، البالغ من العمر 39 عامًا، للتركيز أكثر على صحته النفسية والعقلية عن طريق تقليل مشاركته في الأفلام السينمائية المستقبلية.

وفي السياق نفسه، شهدت أسرة هيمسورث نشاطًا فنيًا إضافيًا، حيث أعلنت شبكة نتفليكس مفاجأة لعشاق مسلسل "The Witcher" عن نهاية تعاونها مع هنري كافيل، الذي قام بتجسيد شخصية "جيرالت أوف ريفيا"، وقررت تعيين الممثل ليام هيمسورث لتحل محل كافيل في الموسم الرابع من المسلسل.