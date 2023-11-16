القاهرة - محمد ابراهيم - حسن الرداد يعلن التبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلم بلوموندو لصالح غزة

عاجل- "إلغاء العرض الخاص والتبرع بالإيرادات"..حسن الرداد يفاجئ جمهوره من خلال فيلم بلوموندو..أعلن النجم حسن الرداد عن تخصيص عائد الإيرادات من فيلم "بلوموندز" للأسبوع الأول لصالح أهالي غزة، كما قرر صناع العمل إلغاء العرض الخاص للعمل في مصر تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"فيلم بلموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية..للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

وأوضح حسن الرداد لجمهوره أنه تعاقد على فيلم "بلوموندو" قي وقت سابق "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة:والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقًا، وأنا طبعًا مُتفهم ده تمامًا وبحترم الإلتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر نظرًا للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك..ولقد تم الإتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع فى مصر لصالح أهالينا فى غزة".

في أقل من 24 ساعة..برومو بلوموندو يتجاوز مليون مشاهدة

تجاوز الإعلان الرسمي لفيلم "بلوموندو" حاجز المليون مشاهدة، وذلك عقب طرحه منذ أقل من 24 ساعة فقط، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بداية من غدًا الأربعاء في مختلف سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

حيث أعلنت رويال صن سامر المحضر الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرض العمل في دور السينما،

حيث تقرر عرض فيلم "بلوموندو" في يوم 15 من شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في نفس التوقيت بجميع سينمات مصر والسعودية ودول الخليج والعالم العربي.

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فيلم "بلوموندو" بشأن قصة العمل والأبطال، بالإضافة إلى آخر أعمال النجم حسن الرداد بطل العمل في السينما.

أحداث فيلم "بلوموندو"





وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم "بلوموندو"

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.