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أحمد جودة - القاهرة - تزامناً مع تدهور الأوضاع في غزة ..حسن الرداد بتجنب الإنتقادات ويوضح سبب عرض فيلم "بلوموندو" في هذا التوقيت

عاجل- "ملتزم بعقد ومحددين موعد العرض"..حسن الرداد يوضح سبب طرح فيلم بلوموندو في هذا الموعد..تفادي النجم حسن الرداد الانتقادات، التي كانت ستطول أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "بلوموندو"، وذلك بسبب طرحه في هذا التوقيت، تزامنًا مع الأحداث المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة في الوقت الراهن من عمليات قصف مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأوضح النجم حسن الرداد سبب طرح فيلم "بلوموندو" في هذا التوقيت، مؤكدا أن الاتفاق على موعد العرض تم في وقت مسبق وليس الآن، كما أعلن حسن الرداد عن تخصيص عائد الإيرادات من فيلم للأسبوع الأول لصالح أهالي غزة، وقرر صناع العمل إلغاء العرض الخاص للعمل في مصر تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن.

وكتب حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك":"فيلم بلموندو يعرض الآن في مصر والسعودية وكل الدول العربية..للأسف احنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

وأوضح حسن الرداد لجمهوره أنه تعاقد على فيلم "بلوموندو" في وقت سابق "فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة:والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقًا، وأنا طبعًا مُتفهم ده تمامًا وبحترم الإلتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر نظرًا للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج على ذلك..ولقد تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع فى مصر لصالح أهالينا في غزة".

أحداث فيلم "بلوموندو"

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.

أبطال فيلم "بلوموندو"

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر احمد وانجي وجدان ومحمد محمود وسماء ابراهيم

بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.