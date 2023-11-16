نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيكوب إلوردي ومارجو روبي يحتفلون بعرض Saltburn في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية كبيرة بالعرض الخاص لفيلم Saltburn، بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود المشاركين ببطولة الفيلم.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من السجادة الحمراء بحفل العرض الخاص للفيلم، ومنهم النجمة مارجو روبي، وايمرلاد فينل، وكاري موليجان.

إلى جانب جيكوب الوردي الذي يشارك في البطولة أيضا، على أن يطرح الفيلم للعرض بالسينمات بتاريخ 24 نوفمبر.

جديد جيكوب إلوردي

وكان قد تحدث الفنان الشاب جيكوب إلوردي، عن تحضيراته لتجسيد دور إلفيس بريسلي، في فيلم السيرة الذاتية الذي شارك في بطولته، وقدم شخصية برسيلا بريسلي زوجة إلفيس.

ووفق موقع "ديد لاين"، قال جيكوب، أنه لم يشاهد أي مقاطع خاصة بإلفيس للتحضير للدور، سوا شخصية الرسوم المتحركة ستيتش، التي سبق لها أن ظهرت بشخصية إلفيس.

فيلم "برسيلا"

وكانت قد طرحت لقطات ترويجية جديدة لفيلم Priscilla للفيلم الذي يروي قصة زوجة النجم الكبير الراحل إلفيس بريسلي.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الرسمية الأولى للفيلم الجديد، الذي يشارك في بطولته جيكو إلوردي في دور إلفيس برسلي، وكايلي سبيني في دور برسيلا.

الفيلم سيكون أحدث عمل للمخرج صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، الشهير باخراجه لأفلام الأب الروحي.

وبعد سنوات قليلة من طرح العمل السينمائي الرسمي الذي يجسد قصة حياة إلفيس بريسلي، تستعد المخرجة صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، لطرح فيلم جديد من إخراجها سيكون عن قصة حياة زوجة الفيس بريسلي، برسيلا بريسلي.

الفيلم سيضم في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين، منهم جيكوم الوردي، والممثلة كيلي سبيني في الادوار الرئيسية.