نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. أحمد فؤاد سليم يشارك في مسلسل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد فؤاد سليم فى بطولة مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفي شعبان والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.



من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، ويقدم أحمد فؤاد سليم دورًا محوريًا في أحداث المسلسل المأخوذ عن رائعة شادر السمك.

تفاصيل مشاركة أحمد فؤاد سليم مع أمير كرارة

كما يشارك أحمد فؤاد سليم فى مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض فى رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كلا من أحمد رزق وميرنا جميل وعدد من ضيوف الشرف.

آخر أعمال النجم مصطفي شعبان

وقدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.