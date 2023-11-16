نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمان خان يحضر عرض خاص لـ Tiger 3 نظم للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام النجم سلمان خان بتنظيم عرض خاص للأطفال لفيلمه الجديد Tiger 3 في مدينة مومباي في الهند، وتنقالت وسائل إعلام هندية لقطات من العرض الخاص المميز الذي نظمه نجم بوليوود بحضور عشرات الأطفال.

ونقل إنديا توداي، لقطات من العرض الخاص الذي تم تنظيمه للفيلم الذي يطرح كجزء ثالث من سلسلة أفلام شهيرة تحمل العنوان نفسه لسلمان خان.

حملة لعدم حرق أحداث الفيلم

بعد مرور يومين على إطلاقه رسميًا في دور العرض السينمائية، قد توجه صناع فيلم سلمان خان الجديد "Tiger 3" بطلب إلى الجمهور بعدم تسريب أحداث الفيلم أو حرقها.

ووفقًا لتقرير من India Today، شارك سلمان خان في حملة توعية ضد حرق الأحداث، بهدف منح الجميع فرصة للاستمتاع بتجربة المشاهدة.

ضيف شرف مفاجأة

تتجه الأنظار نحو مفاجأت الفيلم، حيث يتوقع أن تجمع أفلام "Pathan" لشاه روخ خان و"War" لهريثيك روشان و"Tiger 3" لسلمان خان بين عوالم بوليوود.

ومن المتوقع أن يبدأ الرباط بين هؤلاء النجوم الكبار في أحداث "Tiger 3"، الذي يشهد عودة سلمان خان لتقديم شخصية المقاتل الشهير عبر الحدود.

هيمنة على السينمات

تأتي هذه التوقعات في ظل تحفيز سينمائي ضخم، حيث يتوقع منتجو الفيلم حجز جميع دور العرض باستخدام تقنية IMAX، لتأكيد تفوقهم وقوتهم التنافسية في عالم السينما.

ووفقًا لتقارير "India Today"، يشير الخبر إلى أن "Tiger 3" لن يترك أي دار عرض IMAX لفيلم "The Marvels" من عالم مارفل السينمائي، حيث من المتوقع أن يتم طرح الفيلمين في نفس الوقت خلال شهر نوفمبر القادم.