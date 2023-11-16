نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة بورسعيد تناقش آليات دمج ذوي الهمم وتنمية قدرات الموهوبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد فرع ثقافة بورسعيد، الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

دمج الأطفال من ذوي الهمم مع المجتمع المدرسي

وعقدت مكتبة طفل القوات المسلحة ببورسعيد، محاضرة بعنوان "دمج الأطفال من ذوي الهمم مع المجتمع المدرسي" شاركت بها د. شيماء حزة - خبيرة نفسية، بمدرسة الغرفة التجارية الابتدائية، تحدثت فيها عن كيفية التعامل مع الطفل من ذوي الهمم، وأوضحت للأطفال أنه عندما نتعامل معهم يجب ألا نفرض عليهم نوع المساعدة، حيث إن الكثير منهم يمتلك مواهب متعددة يجب علينا مساعدتهم على اكتشافها.

وأكدت أنهم أشخاص عاديين ويجب أن نتعامل معهم على هذا الأساس خاصة في المجتمع المدرسي، كما تتطلب آلية الدمج تكييف البيئة التعليمية بحيث تكون قادرة على استيعاب احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

"كيفية قضاء يوم الإجازة"

واستمرارًا للأنشطة التي يقدمها الفرع برئاسة د. جيهان المالكي، وضمن خطط إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، نظم بيت ثقافة بورفؤاد يوماً ثقافياً ترفيهياً لذوي الهمم، بالتعاون مع مكتبة السلام البحري بجمعية "حق أولادنا" تضمنت الفعاليات قراءة قصة عن "كيفية قضاء يوم الإجازة" بشخصيات العرائس، بالاضافة إلى تعليمهم أساسيات الاعتناء بالنظافة الشخصية، وأهمية الرياضة والقراءة.

ورشة رسم وتلوين لاكتشاف مواهبهم الفنية

أعقبها ورشة رسم وتلوين لاكتشاف مواهبهم الفنية عبروا خلالها عن إبداعاتهم الفنية، بالإضافة إلى فقرة غناء، وفي ختام اللقاء تم توزيع بعض الهدايا على رواد الجمعية.

وفي سياق متصل نفذت مكتبة التفوق العلمي ورشة فنية لتصميم كروت معايدة بورق الكانسون والفوم الجليتر.