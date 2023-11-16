عاليا بهات تنشر الصورة التشويقية الأولى من فيلم Jigra

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة الهندية الشابة عاليا بهات بمشاركة متابعيها أول صورة تشويقية لفيلمها الجديد الذي تعود من خلالها للسينما بعد فترة توقف بسبب الزواج والحمل.

ونقل "إنديا توداي" الصورة التشويقية للفيلم، الذي يطرح بعنوان Jigra وسيكون من إخراج Vasan Bala، على أن يتم الكشف مزيد من التفاصيل بشأن الفيلم لاحقًا.

أول تجربة إنتاج

وتستعد النجمة عاليا بهات لتجربة الإنتاج السينمائي لأول مرة في مسيرتها المليئة بالنجاح، حيث اختارها المنتج كاران جوهار لتكون المنتجة المنفذة لفيلم سينمائي جديد يحمل عنوان "جيجرا".

ووفقًا لموقع India Today، سيتم إخراج هذا الفيلم الجديد من قبل المخرج فاسان بالا، ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار الأبطال في الفترة القريبة.

تعد هذه التجربة خطوة مهمة للممثلة عاليا بهات في توسيع دائرة نشاطها الفني إلى مجال الإنتاج، وتظهر اهتمامها بتقديم محتوى سينمائي جديد ومثير.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

ويشارك فيلم عاليا بهات الجديد، فيلم "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani"، للعرض في مهرجان بوسان السينمائي الدولي لعام 2023 يعتبر مشروعًا آخر من إنتاج كاران جوهار، الذي يعود إلى الإخراج بعد فترة طويلة من التركيز على الإنتاج، ويعد هذا الفيلم عودة مهمة للمخرج الهندي الكبير بالتعاون مع نجم شاه روخ خان.

الإعلان الترويجي الأول للفيلم "Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani" تم إصداره بواسطة شاه روخ خان، مما أثار توقعات واسعة من قبل الجمهور والصناعة السينمائية.

وتعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن تطلعات الممثلة والمنتجة عاليا بهات ومشاركتها الفعّالة في تطوير الساحة السينمائية الهندية.