نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتني كوكس تنعي رحيل ماثيو بيري بعد أسبوعين من وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد مرور أسبوعين كاملين على وفاته، خرجت النجمة كورتني كوكس نجمة مسلسل فريندز بنعي رسمي لرحيل ماثيو بيري نجم المسلسل، والذي جسد دور زوجها في العمل التليفزيوني الناجح.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كتبت كورتني كوكس عبارات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، عبرت من خلالها عن حزنها وشعور الفقد بعد رحيل ماثيو الذي أثر في جميع المحبين له حول العالم.

مراسم الجنازة

وبعد أن عقدت مراسم جنازة ماثيو بيري في حدث خاص حضره فقط أسرته وأبطال مسلسل فريندز من أصدقائه المقربين، تحدد الموقع الذي دفن به ماثيو واختير ليكون مثواه الأخير.

ووفق ما ذكرت "ديلي ميل"، فقد اختريت منطقة مقابر المشاهير "فوريست لون"، ليتم دفن ماثيو بها، وهي منطقة يعرف عنها أنها مقابر لعدد من كبار مشاهير هوليوود الراحلين، مثل بول ووكر، وكاري فيشر.

جنازة خاصة

وكانت قد ظهرت لقطات أولى من جنازة النجم الكندي الراحل ماثيو بيري، الذي أثرت وفاته بصدمة كبيرة على معجبي مسلسل "فريندز" في جميع أنحاء العالم.

نقلت صحيفة "ديلي ميل" لقطات من مراسم الجنازة التي كانت خاصة للغاية وشهدت حضور نجوم المسلسل من أصدقاء ماثيو، مثل ديفيد شومر وكورتني كوكس ولانا كودرو وجينفر أنستون بالإضافة إلى مات لوبلانك.

وأقيمت مراسم الجنازة في كنيسة "Forest Lawn Church" في منطقة هضبة لوس أنجلوس.

تفاصيل الحادثة

وفارق النجم العالمي الشهير ماثيو بيري، الذي اشتهر بتجسيد شخصية "تشاندلر بينج" في مسلسل "فريندز" الشهير، الحياة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، وقد وقعت وفاته عن عمر يناهز الـ54 عامًا نتيجة حادث غرق مأساوي.

ووفقًا للتفاصيل، تم العثور على ماثيو بيري جثة هامدة في منزله بلوس أنجلوس، حيث كان مغمورًا داخل حوض الجاكوزي الخاص به. وعلى الرغم من الظروف الصاعقة للحادث، يشير مصادر إلى عدم وجود أي مواد مخدرة في محيط الحادث.