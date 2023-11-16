نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق عمل فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت" لعرض الفيلم على نتفليكس اعتبارًا من 15 ديسمبر ومخرج العمل سام فيل وإنتاج ستيف برغام وليلى هوبارت، عضوًا نقابة المنتجين الأمريكيين.

فريق عمل فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"



وسيناريو كاري كركباتريك وجون أوفاريل وراشيل تونارد والقصة من تأليف كاري كركباتريك وجون أوفاريل ومونتاج ستيفن بركينز، نقابة مونتاج الأفلام البريطانية والموسيقى هاري غرغسون ويليامز والإنتاج التنفيذي بيتر لورد، نك بارك، كارلا شيلي، سام فيل، بول كيلي، كاري كركباتريك.

والفيلم بطولة ثانديوي نيوتن بدور جينجر، زاكاري ليفي بدور روكي، بيلا رمزي بدور مولي، إميلدا ستونتون بدور بونتي، لين فيرجسون بدور ماك، ديفيد برادلي بدور فاولر، جين هوروكس بدور بابس، روميش رانجاناثان بدور نك، دانييل ميس بدور فيتشر، جوزي سيدجويك ديفيز بدور فريزل، بيتر سرافينوفيتش بدور ريجينالد سميث، نك محمد بدور دكتور فراي، ميراندا ريتشاردسون بدور السيدة تويدي.

قصة فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"

تتعرض جينجر وأصدقاؤها لخطر محدق يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء على المحكّ. هذه المرة، لا شيء يمكن أن يقف في طريقهم حتى لو كان الثمن فقدان حريتهم، التي حصلوا عليها بصعوبة. إنهم مستعدون للهجوم.

لمحة عن فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"



تتعاون استوديوهات "أردمان" الحائزة على العديد من جوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا)، والتي قدّمت أعمالًا ناجحة مثل (Creature Comforts، Wallace & Gromit، and Shaun the Sheep)، مع المخرج سام فيل الذي ترشح لنيل العديد من جوائز الأوسكار والبافتا، ومخرج أعمال مثل (ParaNorman and Flushed Away، respectively)، لتقديم جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "هروب الدجاج"، الذي حقق أعلى الإيرادات على مستوى أفلام الرسوم المتحركة. يتابع فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناغيت" قصة جينجر، التي نجحت بعد عملية هروب في غاية الخطورة من مزرعة "تويدي" بتحقيق حلمها، والعثور على جزيرة آمنة ليعيش فيها سرب الدجاج كلّه، بعيدًا عن عالم الإنسان ومخاطره.



وتكتمل فرحتها حين تفقس بيضتها، ويصبح لديها وروكي صوص صغيرة يسميانها "مولي". ولكن بعيدًا عن هذا الملاذ الآمن، يكون جنس الدجاج كلّه عرضة لخطر من نوع مختلف. ولا تتردد جينجر وفريقها للحظة بالتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ بني جنسهم، حتى لو كان ذلك على حساب حريّتهم.