نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض فيلم "شماريخ" في مهرجان البحر الأحمر ضمن برنامج روائع عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم “شماريخ” في المهرجان ضمن برنامج "روائع عربية"، وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءً من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.

تفاصيل فيلم “شماريخ”



فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.



ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ما هي آخر أعمال آسر ياسين؟



وقدم آسر ياسين في رمضان الماضي مسلسل "الكتيبة 101" الذي تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك في العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.