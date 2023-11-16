نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع فيلم السباقات لـ "براد بيت" مستمر بعد نهاية أزمة الإضراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى اتحاد سباقات الفورمولا 1 ما تردد بشأن تعطيل براد بيت لتصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يجسد به شخصية متسابق فورمولا 1، دون اختيار عنوان رسمي للفيلم حتى الآن.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الفيلم حتى الآن قائم من إخراج جوسيف كوزينسكي، بالرغم من تأثير ازمة اضرابات هوليوود على مجريات التصوير، وتعطيل المشاهد به.

أيضًا كانت هناك أزمة الغاء شركات رعاية كانت حاضرة في مشاهد عديدة تم تصويرها بالفعل قبل اندلاع أزمة الاضراب.

جديد مشاريع براد بيت

براد بيت يستعد لمشروع سينمائي جديد في تعاون مشترك مع شركة إنتاج تابعة للنجمة مارغو روبي. تمكنت الشركتان من الحصول على حقوق تقديم نسخة جديدة من الفيلم الكلاسيكي "The Thin Man" الذي تم إصداره في عام 1934.

ووفقًا لتقرير ديلي ميل، ستقدم النسخة الجديدة من الفيلم صورة عصرية للرواية التي استُلهمت منها الأحداث الكلاسيكية، والتي تحمل عنوانًا مشابهًا للرواية للكاتب داشيل هاميت.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مشاركة براد بيت أو مارغو روبي بأدوار البطولة في الفيلم الجديد.

أحدث أعمال مارجو

وفي سياق متصل، شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية كبيرة بالعرض الخاص لفيلم "Saltburn"، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، بما في ذلك مارغو روبي، وإيمرلاد فينل، وكاري موليجان.

يُذكر أن الفيلم من إنتاج مارجو روبي ويشارك في بطولته جاكوب الوردي، ومن المقرر أن يتم عرضه في السينمات ابتداءً من 24 نوفمبر.