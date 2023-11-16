نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصي خولي مطالب بتخفيف الزعل.. وهذا ما سيقدمه برمضان ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد المنتج صادق الصباح، في برنامج سينماتيك المذاع على قناة SBC السعودية بعد التصريحات الأخيرة التي أطلقها قصي خولي بآخر ظهور إعلامي له حول مسلسل "٢٠٢٤ " لنادين نجيم والذي يحكى أنه امتداد لعشرين عشرين، وعلق صادق قائلًا:" قولتوا خفف زعل".

كما التعليق على الموضوع الذي تحدث به قصي، وحول انتقاله لشركة إيغل فيلمز بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع شركة الصباح، قال صادق:" قصي طلب مني بكل ود انو يعمل مشروع خارج شركة الصباح وأنا كنت سعيد.. هو يهمه الحضور برمضان ونحن كنا لم نجهز لرمضان وهو كده في نفس البيت".

ومن جهته علق المنتج جمال سنان على مشروعه مع قصي لرمضان القادم قائلًا:" قصي نجم عربي نفتخر فيه وسيكون عمل مميز برمضان وشئ جديد وفكرة لم يقوم قصي بتقديمها".

التصريحات الأخيرة لقصي خولي:



كشف الفنان قصي خولي عن تفاصيل قصة الحب الأهم فى حياته، مؤكدًا إنه ا كانت السيدة الثانية التي يدخل معها فى علاقة عاطفية، ولكن القصة لم تكلل بالزواج.

وتابع الفنان قصي خولي فى تصريحات تليفزيونية لقناة المشهد: قصة الحب استمرت 7 سنوات، ولكن لم نسطع الزواج بسبب اختلاف الأديان.

وأضاف قصي خولي أن علاقته بابنه جيدة للغاية رغم ابتعاده عنه لفترات طويلة بسبب وجوده فى أمريكا مع والدته، التى انفصل عنها، ولكنهم وضعوا خطوط عريضة لتربية الطفل.

ما هي آخر أعمال قصي خولي؟



وكان أخر اعمال قصي خولي مسلسل " من … إلي "دور قصة المسلسل حول أستاذ رياضيات بسيط يجد نفسه في دوامة مظلمة عندما تقع جريمة قتل مروعة في منزله، وتختفي زوجته الحامل. وما إن يبدأ البحث عنها، حتى تتكشف أسرار ما كان يتصور وجودها.

شارك في بطولة مسلسل من... إلى عدد من الفنانين منهم قصي خولي وفاليري أبو شقرا، إيهاب شعبان، وفادي أبو سمرا، وبياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.