أحمد داود يزيد من وزنه من أجل مسلسل "زينهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجئ الفنان أحمد داود، الجمهور باكتسابه وزن زائد وذلك خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد "زينهم" والذي يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا يدعى زينهم.

تفاصيل مسلسل "زينهم"

مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حاليًا برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.



تفاصيل تصوير "ولاد رزق 3"

كما بدأ النجم أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري ويأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنية مصري.