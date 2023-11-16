قناة اقرأ الراعي الإعلامي لكأس كهاتين لكرة القدم لجمعيات الأيتام بمكة المكرمة

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك قناة "اقرأ" غدا الجمعة كراع إعلامي لبطولة كأس "كهاتين" لكرة القدم الخاصة بجمعيات الأيتام، التي ستنطلق في الفترة من ١٧ إلى ٢١ نوفمبر الجاري بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، والتي تضم ٨ جمعيات لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة.

تفاصيل تغطية البطولة علي قناة اقرأ

تقوم قناة إقرأ خلال البطولة بتغطية حفلي الافتتاح والختام وعمل لقاءات مع كبار الشخصيات والمسؤولين والصحفيين والإعلاميين والحضور من المشاركين.

يذكر أن الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع كابتن المنتخب السعودي وأسطورة نادي الاتحاد الكابتن محمد نور للإشراف على البطولة.

تفاصيل برنامج "أنوار" علي قناة "اقرأ"

تعرض قناة اقرأ يوميًا الساعة ٣:٣٠ عصرا حلقة جديدة من برنامج "أنوار" تقديم الإعلامي والباحث الإسلامي راضي سعيد، ويستضيف كلا من الدكتور أحمد بصيلي والدكتور عبدالله درويش، من علماء الأزهر الشريف.

ويتحدث الضيوف عن أنوار القيم والأخلاق النبوية الشريفة، وكيفية إبراز الجوانب المضيئة الهادية لكل إنسان، وكيف يعمل كل منا على السمو بأخلاقه وحسن تعامله بالصدق والحب والرفق والعفو والرحمة تأسيا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال المواقف والأحداث التي مر بها صلوات الله عليه مع آل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم.