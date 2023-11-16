نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 26 نوفمبر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

فتح باب الاشتراك



وكان قد تم فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 10 أكتوبر الماضي، وغلقه أمس 15 نوفمبر.

شخصية المعرض في دورته الجديدة



وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.