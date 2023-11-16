نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. 4 فصول لمواهب الأوبرا في دمنهور بمناسبة اليوم العالمي للطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب بدمنهور بمناسبة اليوم العالمي للطفل،وذلك بمشاركة عدد من طلاب مركز تنمية المواهب بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وذلك فى الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر على مسرح اوبرا دمنهور.

مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية في حفل أوبرا دمنهور

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى العربية والعالمية يؤديها طلاب فصول الفيولينة تدريب ماجي مجدى، الجيتار تدريب ليليان ميخائيل، العود تدريب بسمة صالح والايقاع تدريب سعيد الارتيست.

حفل دار الاوبرا بدمنهور

نبذة عن يوم الطفل العالمي

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أُعلن عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في يوم 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعى بين أطفال العالم وتحسين أوضاعهم النفسية والاجتماعية والمعنوية وتنمية مواهبهم وذكاءهم.

أمسية شعرية على مسرح أوبرا دمنهور

يذكر أن شارك مسرح أوبرا دمنهور ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ليلة شعرية بمشاركة مجموعة من شعراء مدينة دمنهور هم عمرو الشيخ، احمد شلبي، صلاح اللقاني، بهجت صميدة ويديرها الشاعر والإعلامي محمود شرف.

واستعرضت الامسية الشعرية مجموعة من الابداعات الشعرية للضيوف والتى تعالج العديد من الموضوعات إلى جانب تناول بعض الأشكال والقوالب المتخصصة فى هذا المجال.