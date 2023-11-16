نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الأوبرا تنظم حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة محمد الموجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من اعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضرانى للموسيقار الراحل بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى للموسيقار الراحل سيد مكاوى، أشواق وأروح لمين للموسيقار الراحل رياض السنباطى، والله ما انا سالى ومرسال الهوى للموسيقار محمد عبدالوهاب، سمرة يا سمرة للمطرب كارم محمود، سألونى الناس ل زياد الرحبانى وغيرها، أداء عاطف عبدالحميد، محمد شوقى، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفى، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

حفل للفرقة القومية للموسيقى العربية على المسرح الكبير

من ناحية أخرى، تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى، لإحياء حفل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الخميس 23 نوفمبر الجاري، 8 مساءًا، تحت قيادة المايسترو د.مصطفى حلمى.

يتضمن برنامج الحفل العديد مشاركة العديد من المطربين هم أحمد عفت، آيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، سامح منير، منار سمير، وتم فتح باب الحجز الكترونيًا على الحفل، وهو الحفل الذى كان مقررًا اقامته فى بداية نوفمبر وتم تأجيله دون الكشف الأسباب.