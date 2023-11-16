اليوم.. أحمد العوضي يكشف سبب إشاعة انفصاله عن ياسمين عبد العزيز في "حبر سري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم، النجم أحمد العوضي في حلقة اليوم الخميس الخميس وغدًا الجمعة في برنامج "حبر سري"، الذي يعرض علي شاشة القاهرة والناس.

محاور حلقة أحمد العوضي في برنامج “حبر سري”

ويكشف العوضي خلال الحلقة العديد من الأسرار والكواليس ولأول مرة يكشف عن من المتسبب في إشاعة انفصالة عن ياسمين عبد العزيز، كما يتحدث عن العديد من الأسرار والكواليس في حياتة واعمالة الفنية.



وكان المخرج خالد يوسف قد كشف سبب اختياره للفنان أحمد العوضي لتقديم بطولة الفيلم وقال "أحمد العوضي نجم وبطل تليفزيوني، وكان ينقصه أن يقدم للسينما، وأنا حابب أن أقوم بهذا الدور لأني مؤمن بموهبته، بشكله وموهبته ومواصفاته تصنع بطلا سينمائيا مهما".

تفاصيل برنامج "حبر سري"

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض كل خميس وجمعة علي شاشة القاهرة والناس الساعة العاشرة مساءً.



تفاصيل مشاركة أحمد العوضي في "حق عرب"

من ناحية أخرى أعلن أحمد العوضي عن تعاقده على مسلسل "حق عرب" لرمضان 2024، من إنتاج سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان 2023 مسلسل "ضرب نار" مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.



