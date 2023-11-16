الليلة..رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنقل شاشة "MBC مصر" "الليلة" في تمام التاسعة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع" ضمن حفلات موسم الرياض، الذي تُقيمه الهيئة العامة للترفية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل حفل "ليلة الدموع 2"

ويٌقدم النجوم رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي أشتهروا بها والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور ويُعرض حفل "ليلة الدموع" على " MBCمصر" الخميس 16 نوفمبر 2023 الساعة 9:00 مساءً.



جدير بالذكر أن شركة بنش مارك المنظمة للحفلات، أعلنت عن حفلة جديدة بعنوان "ليلة الدموع" في 16 نوفمبر الجاري.



حفل ليلة الدموع الأول

يذكر أن حفل ليلة الدموع الأول أقيم في أغسطس الماضي، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد أكبر من النجوم، وهم حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.