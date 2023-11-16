قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر يلقي الضوء على" الثقافة وإعداد طفل المستقبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافىذي من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

مدير ثقافة أسيوط في زيارة تفقدية لقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر

تفقد ضياء مكاوى مدير عام الثقافة بأسيوط قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، حيث شهد القصر محاضرة تثقيفية بعنوان " الثقافة وإعداد طفل المستقبل" التي تناولت دور الثقافة فى تكوين الوجدان الاجتماعى للطفل حيث ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دورًا هامًا ﰲ ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻷن اﶈﻴﻂ ﻳﺆﺛﺮ وﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ الطابع الشخصي الخاص بالطفل.

تأثير الثقافة على الطفل

وقدم ضياء مكاوى مدير ثقافة أسيوط، رؤية جوهرية حول تأثير الثقافة على الطفل حيث ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ واﻹﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠﻄﻔﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ إﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺆﺛﺮات وإﻛﺘﺴﺎﺑﻪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻋﻦ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗه وﻣﻬﺎراﺗﻪ وتسهم الثقافة في عمليات تنشئة وتثقيف الطفل واستجابتها لنمو الطفل وتلبيتها لاحتياجاته في التعبير والاطلاع والإبداع.

ورش التفصيل والخياطة

كما تفقد مدير ثقافة أسيوط، ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد حيث قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث قدمت العديد من النماذج التفصيل والخياطة.

مواهب فنية وأدبية

بينما شهد مدير ثقافة أسيوط، العديد من المواهب الفنية الشابة والأدبية من الطالبات واللاتى قدمن مجموعة من القصائد الشعرية بجانب مقتطفات من الابتهالات والانشاد الديني والاغاني الوطنية .